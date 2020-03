Coronavirus, sindacati in pressing su prefettura Catania “Si verifichi sicurezza lavoratori StMicroelectronics”

Giuseppe Conte striglia l’UE, “abbiamo bisogno di soluzioni per domani mattina”

Conte dà 10 gg all’Europa per battere un colpo e trovare una soluzione adeguata alla grave emergenza che tutti i Paesi stanno vivendo. «Affidiamo ai 5 Presidenti il compito di tornare con una proposta in 10 gg, d’accordo con Sanchez», ha detto il premier rifiutando la bozza di c..