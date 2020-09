Attivato il protocollo dell'Asp

Una operatrice amministrativa che lavora presso la scuola media Mascagni di Catania è risultata positiva al Covid19. In seguito al test positivo, come confermato dall’Asp etnea che ha attivato il protocollo sanitario, è stato immediatamente attivato il tracciamento dei contatti che ha avuto la dipendente scolastica in questi giorni in modo tale da evitare il diffondersi del contagio. La notizia della positività, come si legge su La Sicilia, è stata data dalla preside ai propri docenti nel corso di una riunione.

Dopo che la notizia è divenuta di dominio pubblico, si sarebbe scatenato il panico fra i genitori degli alunni.“I test e tamponi eseguiti prima dell’inizio della scuola servono proprio a questo – commenta Giuseppe Arcidiacono, assessore comunale alla Sanità – per garantire una riapertura in sicurezza e la corretta gestione della situazione nei casi di positività, evitando che si scateni il panico. Il caso in questione dimostra il valore dell’iniziativa messa in atto con Asp e Amt nel parcheggio di via Plebiscito, dove sono attive postazioni coordinate da Asp per la somministrazione di test sierologici riservati agli operatori scolastici e degli asili nido comunali”.

Anche a Palermo un caso di coronavirus in una scuola, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico. Il bidello dell’istituto Colozza-Bonfiglio è risultato positivo. La notizia è stata confermata dalla dirigente Valeria Catalano. Secondo quanto ricostruito il bidello sarebbe risultato positivo perché venuto a contatto con un altro familiare infetto.