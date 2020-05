restano quattordici le persone ricoverate ancora positive

Buone notizie arrivano oggi da Caltagirone in merito al Covid19.

Quattro pazienti, guarite dal virus, sono state dimesse oggi dall’UOC di Malattie Infettive dell’Ospedale “Gravina”.

Le quattro donne, residenti nel Calatino, fanno rientro a casa dopo due tamponi negativi.

Due pazienti (di 73 e 81 anni), erano state ricoverate nel mese di marzo; due pazienti (di 49 e 87 anni), nel mese di aprile.

Sono state trattate con terapia standard che combina l’utilizzo di azitromicina, idrossiclorochina, antivirale e eparina.

Presso l’UOC di Malattie Infettive sono, adesso, 14 i pazienti ricoverati positivi al Covid-19. Nessun paziente ricoverato, per Covid, in Terapia Intensiva.

Quattro giorni fa, altri tre pazienti, guariti dal Covid19, erano stati dimessi dal medesimo ospedale.

Sono un uomo di 62, residente nel catanese; e due anziani, un uomo e una donna, rispettivamente di 91 anni e 87 anni, entrambi residenti nel catanese.

Per loro i tamponi di controllo sono risultati negativi e hanno potuto fare rientro a casa.

Anche questi tre pazienti, sono stati trattati con terapia standard che combina l’utilizzo di azitromicina, idrossiclorochina, antivirale e eparina.

Lo scorso 24 aprile, altri cinque pazienti guariti dal Covid19, erano stati dimessi dall’ospedale di Caltagirone. Si tratta di una donna di 56 anni, residente a Pescara, un uomo di 60 anni e un uomo di 65 anni residenti nel calatino, un giovane di 29, residente nell’ennese e un uomo di 56 anni del nisseno.

Si attendono adesso i dati sul contagio diffusi giornalmente dalla Regione siciliana nel pomeriggio e comunicati all’Unità di crisi nazionale.

Quelli relativi ad ieri, aggiornati alle ore 15, ci dicono che dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 111.137 (+3.146 rispetto al giorno precedente), su 99.900 persone: di queste sono risultate positive 3.366 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.854 (-35), 1.249 sono guarite (+46) e 263 decedute (+1).

Degli attuali 1.854 positivi, 215 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 12 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.639 (-25) sono in isolamento domiciliare.

Contagio dunque in leggera risalita nell’Isola, sempre dai dati relativi ad ieri.

La speranza è che quelli relativi ad oggi siano migliori.