Il virus

Nuovo caso di Covid a Bronte, in provincia di Catania. A renderlo noto con un comunicato è il sindaco Graziano Calanna. “Purtroppo – afferma – è certo. Ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell’Asp. Questa persona sta bene e non presenta sintomi particolari. E’ stata sottoposta a tampone, che purtroppo è risultato positivo”.

A Bronte nei giorni più difficili dell’emergenza – sottolinea il sindaco – il coronavirus è stato presente e diverse famiglie sono state sottoposte a quarantena. Complessivamente le persone contagiate sono state otto, anche se l’Asp le ha sempre considerate nove a causa di una omonimia con una donna che però non era residente a Bronte.

“Fortunatamente – continua la nota – tutti però sono guariti. ll Covid 19 a Bronte non si è diffuso grazie anche ad un comportamento integerrimo da parte della maggioranza dei residenti, che hanno rispettato lockdown e distanziamento fisico”.

A fronte di un nuovo casol in Sicilia i dati sulla diffusione del coronavirus sono abbastanza confortanti.

Crolla l’indice di trasmissibilità del coronavirus in Sicilia. Nonostante le paure delle ultime ore espresse da molti esperti, la situazione nell’isola sembra essere in progressivo e deciso miglioramento sotto tutti i punti di vista.

L’indice di trasmissibilità del virus, un dato statistico che viene calcolato su base settimanale e che serve per guidare le scelte di apertura e chiusura delle attività, di allentamento o aggravio delle misure anti contagio, ieri sera è stato calcolato, nonostante il boom di positivi di due giorni fa, in 0,14. Si tratta di una cifra ben lontana dal livello 1 che è il minimo per aprire ma ben lontana anche dal livello di 0,48 di sole due settimane fa.