A causa della positività al Covid-19 riscontrata in un consigliere del II Municipio e suoi congiunti, l’Amministrazione Comunale ha disposto la chiusura temporanea delle sedi e la sanificazione degli uffici decentrati di Barriera/via Frassati, Picanello e del Castello di Leucatia.

I componenti del nucleo familiare sono tutti “asintomatici” e hanno effettuato il tampone perché in partenza per una vacanza. Gli operatori dell’Asp stanno collaborando con il Comune per l’attuazione dei protocolli di prevenzione alla diffusione del virus e dei vari passaggi previsti per essere attuati. Gli uffici di via Frassati a Barriera, a conclusione della attività di sanificazione e igienizzazione, riapriranno mercoledì;il Castello di Leucatia (dove hanno sede la sala consiliare e la biblioteca del II Municipio) e il centro servizi anagrafico di Picanello verranno aperti al pubblico, invece, giovedì.

Questa mattina, intanto, due medici e due infermieri dell’ASP3 di Catania si sono recati nel Comando di Polizia Municipale per effettuare i tamponi a tutto il personale che ha riferito di aver avuto, nelle ultime settimane, contatti con l’ispettore del Corpo che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19. 43 tamponi rapidi effttuati che in soli 15 minuti, hanno dato il loro responso, per tutti negativo. Gratitudine per l’efficienza e la rapidità è stata espressa dal Comandante della Polizia Locale Stefano Sorbino al personale dell’ASP, al Commissario Covid Pino Di Liberti e al capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, che hanno concordato con i medici dell’Unità specializzata, la tempestiva esecuzione della prova diagnostica per tutto il Personale del Corpo.

Intanto sono 110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2583 i contagiati, 268 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva esattamente come ieri e 255 in regime di ricovero ordinario; 2.315 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.558.

Non ci sono nuove vittime e il totale dei decessi resta a 306 dall’inizio dell’epidemia nell’isola. I guariti sono 57. Sul fronte della distribuzione fra province è a sorpresa Trapani a denunciare il record dic ontagi con 45 casi per lo più riferibili al cluster di Salemi. Poi c’è Catania al secondo posto di questa triste graduatoria con 24 nuovi positivi seguita dal Palermitano con 23, seguono Agrigento con 7 nuovi positivi, Siracusa con 4, Caltanissetta con 3. Chiudono Messina e Ragusa con 2 per ciascuna provincia.