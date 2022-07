In via Pasubio a Catania impennata di richieste

A Catania è subito boom di vaccinazioni anti covid19 alla prima giornata di somministrazioni libere senza prenotazione per “over 60” e “fragili over 12”. Al punto vaccinale di via Pasubio si è registrata un’impennata di utenti che ha richiesto di essere sottoposta al vaccino. Il flusso di utenti è costante ed è destinato ad aumentare nei prossimi giorni.

Vaccinazioni agevolate per disabili

Sempre nella struttura di via Pasubio, peraltro, per le persone che hanno difficoltà a deambulare vi è la possibilità di vaccinarsi senza scendere dalla macchina. Chiamando al 3392907019 può anche essere richiesta la vaccinazione domiciliare. “Con l’aumento dei contagi – spiega il commissario emergenza covid Catania, Pino Liberti – la quarta dose è fortemente raccomandata. Il virus circola molto velocemente e il numero dei positivi cresce giorno dopo giorno. Nei ‘drive in’ abbiamo riscontrato fino al 40% di positivi, senza contare il fatto che i dati non tengono conto dei tamponi fai da te”.

I numeri preoccupanti per la provincia

Ad oggi, nell’area metropolitana di Catania, si registrano circa 20 mila positivi. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano poche centinaia. “E’ quindi importante – aggiunge Liberti – proteggere ulteriormente gli anziani e i fragili. A tutti, comunque, raccomando comportamenti responsabili, a cominciare dall’uso della mascherina al chiuso o in presenza di assembramenti”. Oltre al punto vaccinale di via Pasubio, aperto dalle ore 9 alle ore 20, tutti i giorni, festivi compresi, è possibile vaccinarsi nelle strutture individuate dall’Asp e presenti su tutto il territorio provinciale.

A chi spetta il vaccino

Il vaccino può essere somministrato a patto che siano trascorsi almeno 120 giorni dalla ricezione del booster, quindi terza dose o primo richiamo, o dall’ultima infezione successiva al richiamo, in questo caso fa data il test che ha accertato la positività. È possibile prenotare la somministrazione, presso tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) sia attraverso quella della Regione Siciliana (https://www.siciliacoronavirus.it). Inoltre, è possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18: è sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.