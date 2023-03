Tragedia mentre demolisce muro, muore cadendo nel vuoto

10/03/2023

Demolisce un muro e finisce per cadere nel vuoto, tragedia del Catanese dove muore un uomo. La vittima si chiama Luigi Termini, 71 anni. Il fatto è accaduto a Grammichele, ieri pomeriggio, nel Catanese.

Strada non transitabile

L’incidente per l’esattezza si è verificato in via Fonte dei canali. Il 71enne pare che stesse effettuando un intervento di demolizione di un muro. Questa strada da qualche giorno non era transitabile. Il sindaco della cittadina Catanese aveva emesso ordinanza di divieto al transito per via di un pericolo legato al recente cedimento del costone sottostante. La demolizione si rendeva necessaria in quanto questo ammasso di mattoni di tufo ostruiva il passaggio delle auto. L’uomo muore proprio mentre demoliva questo muro che ha finito per crollare e farlo cadere giù nella scarpata sottostante.

I soccorsi

Sono scattati immediati i soccorsi. La situazione però è apparsa sin da subito disperata. L’anziano aveva perso conoscenza e sul posto era pronto già a decollare l’elisoccorso per trasportare d’urgenza l’anziano in ospedale. Ma il cuore di Luigi Termini ha smesso di battere durante il trasporto dall’ambulanza del 118 verso il piazzale dove ad attenderlo c’era per l’appunto l’elisoccorso.

In pensione ma ancora in attività

La vittima, operaio di professione, risultava in pensione ma ancora in attività. Il mese scorso si è verificato un altro incidente sul lavoro in Sicilia. E’ morto Michele Lipari, 42 anni, l’operaio rimasto ferito il 27 gennaio per il cedimento di un ponteggio sul quale stava lavorando, nella frazione Casa Santa Erice. L’uomo è deceduto tre settimane dopo all’ospedale Civico di Palermo dov’era ricoverato. Secondo quanto ricostruito, la vittima era assieme ad un collega sul ponteggio intento a smontare un ascensore. La struttura ha ceduto ed è precipitato di sotto. L’altro operaio invece non è caduto perché imbracato.

Incidente a Canicattì

Grave incidente sul lavoro anche a Canicattì nei giorni scorsi. Un operaio di 44 anni, originario di Mussomeli, è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone che si è sfaldato improvvisamente mentre stava effettuando alcuni lavori. L’uomo è precipitato facendo un volo di quasi otto metri, riportando fratture alle gambe e una ferita alla testa. L’incidente è avvenuto in contrada Aquilata, nella zona periferica di Canicattì.