Questa mattina, gli agenti delle volanti catanesi, durante il servizio di controllo del territorio, mentre erano impegnati nella contestazione delle violazioni al Codice della Strada sono stati attirati da un forte odore proveniente da uno stabile situato nelle immediate vicinanze. I poliziotti si sono quindi avvicinati e hanno individuato in una costruzione in muratura costruita abusivamente la fonte di provenienza del forte odore e dopo averla ispezionata hanno rinvenuto all’interno numerose buste contenenti marijuana del peso complessivo di 8,3 chili.

La sostanza stupefacente è stata repertata da personale della Polizia scientifica e, quindi, sottoposta a sequestro penale.

Il personale delle volanti di Catania ha arrestato un uomo di 41 ani, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nel corso del pomeriggio, a seguito di segnalazione su linea di emergenza 112, le volanti sono intervenute presso un’abitazione del centro di Catania, dove era stata segnalata una lite in famiglia. Sul posto gli agenti hanno scoperto che un individuo, ai domiciliari in quanto responsabile di pregressi maltrattamenti nei confronti dei genitori, continuava nella sua condotta violenta aggredendo il padre e frantumando numerose suppellettili.

In considerazione di quanto accertato, e della denuncia presentata dai familiari conviventi, l’aggressore è stato arrestato e, su indicazione del Pm di turno, associato presso la casa circondariale di Augusta in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.