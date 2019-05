La posizione del candidato ed esponente di Forza Italia

“Il governo Salvini-Di Maio dimostri con i fatti di considerare alla stessa maniera Sud e Nord del Paese: il Comune di Catania deve essere aiutato in tutti i modi per uscire, senza conseguenze, dalle inevitabili ripercussioni del dissesto finanziario in cui si trova“. Così il candidato alle elezioni europee Saverio Romano, in corsa per il Parlamento Europeo nella lista di Forza Italia.

“Ai dipendenti, alle aziende e alle cooperative in credito con il Comune, cosi come a tutti i soggetti assistiti dai servizi sociali, la garanzia che non perderanno alcun diritto acquisito – prosegue -. All’azione dell’Organo straordinario di liquidazione, per la gestione dell’indebitamento pregresso del Comune di Catania, deve essere affiancato un preciso impegno politico dell’Esecutivo. A Catania e ai catanesi deve essere riservato lo stesso trattamento usato nei confronti di altri Comuni italiani che si sono trovati nelle medesime condizioni”