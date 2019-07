Il provvedimento

A dispetto dei tanti che non ci credevano, questa sera l’Ars ha approvato la legge ‘salva Catania’. Portiamo a casa un risultato prezioso e vitale per la città, un impegno preso e mantenuto da Forza Italia che consentirà all’ente comunale dissestato di rialzare la testa e ritrovare serenità”. Lo dice Marco Falcone, commissario di Forza Italia per la provincia di Catania, dopo la votazione di oggi, a Palazzo dei Normanni, dell’emendamento che accorda al Comune fino a quaranta milioni di euro di anticipazione, restituibile in cinque anni, utile a fronteggiare il dissesto dell’ente e a pagare gli stipendi dei dipendenti.

“Forza Italia – prosegue Falcone – ha prontamente recepito il grido d’aiuto del capoluogo etneo, facendo seguire alle parole quei fatti di cui Catania non poteva fare a meno. Il dissesto del Comune è un banco di prova che la politica deve affrontare andando oltre le divisioni – conclude Falcone – non una partita da giocare a soli fini di propaganda”.