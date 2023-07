L’uomo trovato dagli agenti con ancora la borsa tra le mani

Borseggiatore in azione in pieno centro storico a Catania, aggredisce un donna e la scaraventa a terra per strapparle via la borsa. La polizia si è messa subito all’inseguimento ed ha arrestato un 42enne, con precedenti, e che oltretutto è stato trovato ancora con la borsa tra le mani. L’accusa è di rapina aggravata.

L’allarme in via Libertà

L’operazione è scattata nella tarda serata ad opera della squadra antirapina della questura di Catania, in servizio di pattugliamento in via Libertà. Gli agenti poco prima della mezzanotte hanno notato un uomo che si è avvicinato ad una donna. Dopo averla afferrata per un braccio, l’ha strattonata e si è impossessato della borsa. Avendo assistito all’episodio, tutti gli equipaggi della squadra mobile sono stati fatti convergere in zona.

I protocolli

Ad essere stati seguiti dei protocolli operativi già collaudati. I poliziotti hanno agito su due contestuali scenari. Da un lato hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, ancora profondamente turbata per l’accaduto. Si sono assicurati delle sue condizioni di salute. Dall’altra gli agenti si sono messi all’inseguimento del borseggiatore che aveva preso di mira la donna, fuggito a bordo di un motociclo Piaggio Beverly. Al termine dell’inseguimento, il presunto borseggiatore è stato raggiunto e fermato nei pressi della sua abitazione.

Aveva ancora la borsa in mano

La polizia lo ha trovato ancora in possesso della borsa strappata alla donna. All’interno trovati documenti personali e denaro contante per una somma complessiva di 150 euro. In considerazione di quanto accertato l’autore della rapina è stato arrestato. Oltretutto si è scoperto, dopo l’identificazione, che era allo stato attuale anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto operato da polizia e Procura. L’uomo rinchiuso nel carcere di Catania piazza Lanza.

Controlli intensificati

Questa operazione è frutto delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere i fenomeni criminali di natura predatoria. Particolare attenzione viene posta nel centro storico dal personale della locale squadra mobile, con l’intensificarsi dell’arrivo di turisti a Catania. Ad essere predisposti mirati servizi finalizzati a contrastare reati come quelli delle rapine e dei borseggi.

