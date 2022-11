I Carabinieri del Comando Compagnia di Paternò, in provincia di Catania, e i colleghi della Stazione di Biancavilla, nell’ambito delle azioni di contrasto ai fenomeni criminali connessi alla circolazione di armi clandestine e all’alimentazione del mercato illecito delle sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 28enne biancavillese, per “detenzione ai fini di spaccio di droga” e “detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo”.

Il blitz dei Carabinieri di Paternò nella casa dell’uomo

In particolare, un consistente dispositivo di cinturazione e cattura dei militari, all’esito di una attività info-investigativa, si è recato presso l’abitazione dell’uomo, situata nel centro abitato di Biancavilla, dove al termine della perquisizione domiciliare, ha recuperato un ingente quantitativo di droga, una pistola e numerose munizioni.

I militari trovano droga e una pistola nell’armadio

In particolare sono stati sequestrati oltre un chilo e mezzo di marijuana che era stata messa ad essiccare nel garage. Trovati anche una pistola marca “Bernardelli” modello “60” calibro 22, con matricola abrasa e colpo in canna, che il giovane teneva pronta all’uso nel comodino della camera da letto e 10 proiettili calibro 22, nascosti in un armadio.

Una bomba carta in campagna

Le attività di perquisizione da parte dei carabinieri intervenuti nella casa dell’uomo, sono poi state estese anche al casolare di campagna di proprietà e in suo uso, in località Vigne, dove nell’armadio della camera da letto, è stato recuperato un ordigno artigianale tipo “bomba carta” con relativa miccia, del peso complessivo di 700 grammi.

L’uomo è stato portato in carcere

E’ così scattato l’arresto per l’uomo dopo il blitz dei militari nella sua casa. Il 28enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso il carcere di Catania Piazza Lanza.