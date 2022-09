indagine scattata a francofonte, nel siracusano

I carabinieri di Francofonte hanno arrestato Domenico Fava, 42 anni, per detenzione illegale di armi, ricettazione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il nascondiglio dell’uomo

I militari, al termine della perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto in un armadio, nell’unità esterna del climatizzatore e in una intercapedine del soffitto del bagno, quattro fucili da caccia calibro 12 e una pistola calibro 7,65 con i colpi nel caricatore tutti risultati rubati, circa 200 munizioni da caccia, 200 grammi circa di marijuana e materiale per confezionare la droga. L’arrestato è condotto nel carcere di Cavadonna.

Coppia arrestata a Siracusa

I carabinieri di Belvedere hanno arrestato una coppia di fidanzati, Danilo Malandrino, 24 anni, e Asia Moretto 19 anni, in quanto trovati in possesso di 3 kg di di hashish e 13 mila euro in contanti. I due, difesi dagli avvocati Junio Celesti e Natale Vaccarisi, sono stati condotti al palazzo di giustizia: il gip ha convalidato le misure cautelari, disponendo la liberazione della donna, che avrà l’obbligo di dimora, ed i domiciliari per il 24enne.

Le indagini

Le indagini sono scattate dopo che i carabinieri hanno notato un capannello di persone in prossimità dell’abitazione della coppia ed a quel punto, il 24enne, temendo di finire nella rete delle forze dell’ordine, è scappato in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, provando a seminare gli inquirenti

La fuga

Avrebbe poi lasciato il mezzo per correre a piedi ma è finito contro il parabrezza di una macchina, procurandosi alcune ferite. Nel corso della perquisizione nella casa della coppia, i militari hanno rinvenuto sul tavolo del soggiorno 3 kg di hashish divisi in “panetti” e numerose dosi più piccole, assieme a 13.000 euro in contanti.

Droga nel rione dello spaccio di Siracusa

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 29enne siracusano, Federico La Runa, per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Il giovane, che è stato posto ai domiciliari, è stato sorpreso a nascondere dosi di sostanze stupefacenti sotto una grossa pietra, in via Santi Amato, uno dei quartieri dello spaccio.