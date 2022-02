La “geniale” trovata non è servita ad eludere i controlli

Aveva nascosto marijuana e hashish addirittura nel piantone dello sterzo dell’auto. Un luogo considerato sicuro ed effettivamente davvero difficile da poter individuare. Ma questa trovata non è bastata ad un giovane nel catanese per riuscire ad evitare di essere scoperto. I carabinieri lo hanno fermato ad un posto di blocco a Misterbianco e sono comunque riusciti ad individuare la sostanza stupefacente. E per lui sono scattate le manette.

L’accusa

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne catanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno proceduto a Misterbianco, nel catanese, al controllo del giovane mentre, a bordo di una Fiat 500, percorreva a velocità sostenuta il corso Carlo Marx in direzione del quartiere Monte Po.

Il nervosismo

Sin dalle iniziali fasi del controllo il 26enne si era mostrato particolarmente insofferente. Infatti, a conclusione della perquisizione personale e veicolare, i carabinieri nonostante le oggettive difficoltà hanno rinvenuto una busta di plastica contenente 10 involucri con chiusura ermetica al cui interno c’era della marijuana, nonché altri 3 involucri contenenti hashish del peso complessivo di circa 55 grammi. Lo stupefacente è stato trovato all’interno dell’abitacolo dell’auto sotto la canna dello sterzo.

Il provvedimento

All’esito del rito direttissimo, il giovane, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.