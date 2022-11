Arrestati a Catania dai carabinieri un detenuto in casa ma “attivo” come spacciatore e in provincia un 28enne. In particolare, i Carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 50enne del posto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Lo strano movimento sotto il palazzo dello spacciatore

I militari, nel popoloso quartiere di Librino, hanno notato un 55enne che, prima di entrare in una palazzina di viale Nitta, si guardava intorno con fare guardingo, per accertarsi dell’assenza di eventuali pattuglie delle forze dell’ordine. Insospettiti dal comportamento e considerato che quella stessa zona sia stata già teatro di arresti per spaccio di droga, i militari lo hanno seguito in maniera discreta, fino ad arrivare alla porta d’ingresso dell’appartamento del 50enne, al secondo piano, dove hanno notato quest’ultimo che cedeva una dose di cocaina all’acquirente.

Trovata la cocaina pronta alla vendita

Quindi i Carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione, ed hanno rinvenuto un pacchetto di sigarette, che lo spacciatore tentava di nascondere tra le mani, al cui interno custodiva ulteriori 27 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio. Inoltre da accertamenti, i militari hanno appurato che il pregiudicato era già agli arresti domiciliari per l’espiazione di una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti. L’arrestato, su disposizione del Giudice in sede di udienza di convalida dell’arresto, è stato portato al carcere catanese di Piazza Lanza.

Arrestato anche un 28enne per spaccio di droga

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato un 28enne del posto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, nel transitare nel centro di Scordia si sono soffermati nei pressi di un’attività commerciale il cui titolare, identificato poi per il 28enne, alla vista dei Carabinieri davanti al suo negozio ne è uscito improvvisamente correndo. Nella circostanza il giovane ha tentato di disfarsi, gettandola a terra, di una busta di plastica al cui interno poi i militari hanno trovato 150grammi di marijuana.

Scatta l’arresto per il negoziante

Prontamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri il negoziante è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e della somma di denaro di 390 euro, ritenuta provento dello spaccio, e materiale idoneo al confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Il 28enne è stato posto dai carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto ed ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.