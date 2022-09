Scoperti in un’abitazione nel Catanese 6 chili di cocaina

Blitz antidroga in due appartamenti di Catania, trovati 6 chili di cocaina e migliaia e migliaia di euro in contanti. La polizia di Stato ha arrestato due giovani donne, B.A. e B.M., con le accuse, in concorso tra loro, di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina con l’aggravante di aver trafficato un ingente quantitativo di droga.

I controlli nel quartiere San Giorgio

L’operazione è scattata durante i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Giorgio. Qui gli agenti della squadra mobile della sezione antidroga hanno effettuato un mirato servizio di osservazione nei pressi di un’abitazione in cui, nei giorni precedenti, era stato segnalato un andirivieni di persone sospetto. Durante l’attività di osservazione, ad un certo punto i poliziotti notavano giungere una giovane donna alla guida di un’autovettura di colore bianco, in seguito identificata in B.M., la quale, una volta scesa dalla macchina, accedeva all’interno dell’abitazione monitorata aprendo il portone d’ingresso con la chiavi.

Movimenti sospetti

La donna usciva dall’abitazione dopo pochi istanti e si rimetteva alla guida dell’autovettura, venendo pedinata a distanza dalla pattuglia che, poco dopo, la fermava sottoponendola ad un controllo. Dalla perquisizione la donna veniva trovata in possesso di un involucro sottovuoto contenente 13 grammi di cocaina nascosto in una pochette di colore nero. A quel punto i poliziotti della sezione antidroga perquisivano anche l’abitazione di San Giorgio da cui era uscita la sospettata, la quale non risultava risiedere in quella casa, bensì in uno stabile ubicato nei pressi di piazza Palestro.

L’altra perquisizione

Nel corso della perquisizione dell’abitazione di San Giorgio, che risultava essere la dimora di un’altra giovane, B.A., presente in quel momento all’interno della casa, gli agenti rinvenivano, nascosti in un armadietto posto nel garage dell’abitazione, 6 chili di cocaina suddivisi nei classici “panetti” che venivano posti sotto sequestro. In seguito al rinvenimento dell’ingente quantitativo di cocaina, i poliziotti perquisivano anche l’abitazione di B.M. all’interno della quale rinvenivano, occultati dentro due scatole di scarpe poste nell’armadio della camera da letto della donna, la somma di 78 mila euro in contanti, in banconote di diverso taglio, che veniva allo stesso modo sequestrata in quanto ritenuta provento dell’illecito traffico di ingenti quantitativi di cocaina commesso dalle due donne. Per entrambe è arrivata la convalida dell’arresto e la misura della custodia cautelare in carcere.