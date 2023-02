per loro anche pasti caldi messi a disposizione dalla caritas

Un tendone per riparare dal freddo fino a una cinquantina di senza fissa dimora verrà allestito già da stasera nel centro fieristico Le Ciminiere.

Un’area di accoglienza, i partecipanti all’iniziativa benefica

L’iniziativa coordinata dal Comune di Catania, d’intesa con la Prefettura, la Curia Arcivescovile e i volontari del terzo settore, consente di approntare con l’ausilio della Croce Rossa un’area di accoglienza, grazie alla pronta disponibilità della struttura del Commissario Straordinario Piero Mattei, nella qualità di organo esecutivo della Città Metropolitana.

Pasti caldi messi a disposizione dalla Caritas

I senza tetto verranno accolti dall’Unità di Strada e accompagnati nell’area riscaldata delle Ciminiere dove saranno rifocillati coi pasti caldi messi a disposizione dalla Caritas Diocesana.

L’appello dell’Aidaa

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) lancia un accorato appello alle autorità civili e religiose perché in questi giorni di freddo estremo aprano chiese, palestre e altre strutture per permettere il rifugio notturno ai clochard e ai loro animali. L’AIDAA chiede anche a tutti gli amanti degli animali di lasciare aperte stalle e garage e di mettere cibo e acqua per i randagi.

Il pensiero degli animalisti e delle associazioni è rivolto alle persone che non hanno un tetto, che sono senza una casa, ma anche ai loro animali e ai randagi.

Tante le persone che soffrono

“Ricordiamo – dice l’associazione animalista – che da inizio inverno sono già diversi i clochard morti dal freddo nelle nostre città e che questo non è ammissibile nel 2023. Inoltre AIDAA rivolge il suo appello a tutti gli amanti degli animali affinché possano lasciare aperte stalle e garage e mettere una ciotola di cibo e di acqua per permettere il riparo dei randagi nelle ore più fredde”.

Si intensifica il maltempo

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Asciutto in serata; sulle zone interne Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia molto mosso.