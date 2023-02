Per giovedì 9 febbraio, acquazzoni e temporali

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Asciutto in serata; sulle zone interne Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso 23038 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido fino alle 24 di mercoledì 8 febbraio. Si evince l’allerta gialla indicata su tutte e nove le province della Sicilia.

Condizioni meteo avverse

Nella nota si legge che in Sicilia ci saranno condizioni meteo avverse. Si legge “dal mattino di mercoledì 08 febbraio 2023, per 24-36 h, previsti venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con probabili raffiche di burrasca forte o tempesta nella giornata di giovedì 9 febbraio 2023. forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda mattinata di mercoledì 08 febbraio 2023, per 18-24 h, previste nevicate al di sopra dei 500-700 m, con apporti al suolo da deboli a moderati”.

Temperature fredde

Rimangono fredde le temperature nell’isola. Comprese tra 2 e 11 gradi. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 6 a Caltanissetta, 9 a Catania, 2 ad Enna, 10 a Messina, 9 a Palermo, 6 a Ragusa, 10 a Siracusa, 10 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Pressione in aumento per cui la giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Diffuse gelate notturne.

Centro: Soffiano venti forti nordorientali per cui il tempo sarà più instabile sui settori adriatici con precipitazioni, nevose a bassa quota.

Resto del Sud: Un ciclone raggiunge la Sicilia provocando una diffusa fase di maltempo. Rovesci e neve in collina su Calabria ed est Sardegna.

Per giovedì 9 febbraio, acquazzoni e temporali

Per giovedì 9 febbraio, un’area di bassa pressione abbraccia l’isola determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sul litorale ionico giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata.

Sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Asciutto in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino. Deboli nevicate dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da molto mosso a agitato; Canale molto mosso.

Nord: Alta pressione prevalente ma clima gelido. La giornata trascorrerà con il sole prevalente salvo locali nubi in Emilia e su ovest Piemonte.

Centro: Venti freddi orientali generano un tempo instabile sui settori adriatici e in Sardegna con neve a bassa quota, andrà meglio altrove.

Resto del Sud: Grave maltempo anche sulla Calabria con nubifragi e neve sopra i 450 e 700 metri. Piogge sparse su est Sardegna e sul Cilento.

Venerdì 10 febbraio

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal continuo afflusso di venti dai quadranti nordorientali; il cielo si presenterà ampiamente soleggiato.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Abruzzo e Molise, decisamente sereno sul resto delle regioni. Attese gelate notturne.

Sud: Un ciclone abbandona lentamente la Sicilia generando ancora forte maltempo sull’isola e anche sulla bassa Calabria. Soleggiato altrove.