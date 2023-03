Sarà possibile candidarsi entro il 5 marzo

Nuove opportunità di lavoro con Enel Green Power in Sicilia. L’azienda è infatti alla ricerca di “Operatori – Referenti di linea” da inserire in una delle sei province siciliane Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna e Caltanisetta.

La selezione è rivolta a diplomati, anche senza esperienza, che saranno inseriti con un contratto di apprendistato professionalizzante/contratto a tempo indeterminato del CCNL Elettrici.

Scopriamo quali sono i profili ricercati, i requisiti e come candidarsi.

Le figure richieste

Enel Green Power ha aperto le selezioni per diplomati per ricoprire in 3SUN Gigafactory, uno dei più grandi stabilimenti di produzione di pannelli solari in Europa, posizioni tecnico-operative da svolgere all’interno della squadra della generazione da fonti rinnovabili.

I candidati ritenuti idonei saranno inseriti in diversi ambiti: produzione, manutenzione, servizi ausiliari, qualità di prodotto ed esercizio degli impianti.

Dopo un percorso formativo teorico-pratico e di affiancamento iniziale, con orario giornaliero, per conoscere a fondo le complesse dinamiche industriali del settore energetico e mettersi in gioco nei processi di innovazione tecnologica, seguirà l’inserimento nel ruolo sulla base di una specifica turnazione.

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni Enel il candidato dovrà rispettare i seguenti requisiti:

essere residente in provincia di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna e Caltanissetta;

possedere un diploma quinquennale in uno dei seguenti indirizzi: Meccanico, Meccatronico, Elettrico, Elettronico, Elettrotecnico, Elettromeccanico, Termotecnico, Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Chimico, Sistemi Energetici, Informatica, Trasporti e Logistica e titoli affini;

possedere sensibilità ai temi della sicurezza, attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune, flessibilità e capacità di lavorare in situazioni dinamiche, buona capacità di apprendimento, capacità di pianificazione e programmazione delle attività rispettando i cicli di lavoro previsti, puntualità, chiarezza e correttezza nel passaggio di consegne, orientamento al cambiamento, spirito di iniziativa per eventuali spunti di miglioramento, buona conoscenza delle competenze digitali, proattività e problem solving.

Saranno inoltre considerati requisiti preferenziali: l’avere ottime doti di people management e leadership, una buona conoscenza della lingua inglese per alcuni specifici profili, capacità di lettura ed interpretazione schemi elettrici e P&ID; esperienza di lavoro, anche breve, in stabilimenti produttivi, ad esempio con mansioni di assemblaggio/montaggio/imballaggio pezzi, supervisione e gestione di risorse, conduzione e/o manutenzione di macchine di produzione a ciclo continuo ed impianti tecnologici.

Come candidarsi

Sarà possibile inviare la candidatura entro il 5 marzo 2023 attraverso la sezione dedicata presente all’interno dell’area “Jobs” del sito Enel. Gli interessati possono candidarsi attraverso il sito web aziendale, visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte.