Furti d'auto e danni fanno scappare via la società

Troppi furti e danneggiamenti, Enjoy Italia ha così deciso di lasciare Catania a partire dalla fine maggio. Sono troppe le sottrazioni di auto e gli atti vandalici che hanno ridotto in maniera esponenziale il numero di auto disponibili per il car sharing offerto dall’Eni. Da 170 Fiat 500 messe a disposizione nel 2016, si contano oggi solo 75 modelli.

“Non possiamo che prendere atto – ha commentato il sindaco Salvo Pogliese – che la decisione di EnJoy è causata dai troppi furti e dai danneggiamenti. Quanto sta accadendo è il segno dell’inciviltà in cui alcuni cittadini vivono a scapito di tutti”. Il sindaco si era rivolto all’Amt per cercare di attuare un’opera di convincimento dei dirigenti dell’azienda a non abbandonare Catania. Da quello che emerge dal Comune il presidente di Amt Giacomo Bellavia ha contattato ieri i dirigenti dell’azienda di car sharing e davanti alla loro posizione irremovibile ha concordato col sindaco di non perdere un servizio così importante e innovativo per la città.

A partire da oggi lo staff di Amt comincerà a studiare come sostituirsi a Enjoy dotando la città di vetture Amt ad hoc per il servizio di car sharing. In questo mese Comune e Amt pianificheranno l’avvio del nuovo servizio di trasporto a pagamento.