Ha violato la misura cautelare e la polizia lo ha beccato

La polizia ha arrestato a Catania un uomo per evasione avendo violato la misura dei domiciliari. Sono scattate nuovamente le manette ai polsi di un 43enne. E’ stato beccato fuori di casa nel cuore della notte da personale delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura catanese.

La violazione

L’uomo, un pregiudicato, pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver commesso reati contro il patrimonio, si era allontanato senza giustificato motivo dalla sua abitazione. E’ stato quindi sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno.

Ennesimo arresto per evasione

Nel catanese sono stati numerosi negli ultimi mesi gli arresti per evasione. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato a Catania, nella flagranza di reato, un 18enne catanese. Intorno alle due di notte la centrale operativa ha inviato una gazzella in viale Moncada dove il braccialetto elettronico del giovane, sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato, era andato in allarme segnalandone il suo arbitrario allontanamento. I militari sono arrivati tempestivamente nell’abitazione del giovane dove hanno trovato soltanto il padre di quest’ultimo il quale ha ammesso che il figlio si era allontanato senza dirgli dove sarebbe andato. La ricerca ha avuto termine dopo circa una ventina di minuti nei pressi di casa quando il giovane, trafelato, stava facendovi ritorno.

Anche il furto di energia elettrica

Un altro 26enne è stato denunciato per i reati di evasione dagli arresti domiciliari e per furto di energia elettrica. Nell’arco delle successive 24 ore è stato ripetuto il controllo di polizia e, in questa circostanza, gli agenti hanno nuovamente accertato che il giovane aveva reiterato il furto di energia elettrica, allacciandosi abusivamente alla rete Enel. Recentemente nel Rione Picanello è stato denunciato un 34enne di origine rumena perché non trovato in casa nonostante fosse ai domiciliari.