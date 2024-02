In vista delle comunali a Motta Sant’Anastasia

“Nei rapporti fra alleati del centrodestra, da sempre, vige un principio di rispetto reciproco e di pari dignità fra forze politiche da cui non è possibile deviare. A meno di non voler mettere a repentaglio l’unità della coalizione che però, per noi di Forza Italia è un valore irrinunciabile, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi. Sulle Comunali a Motta Sant’Anastasia potremmo anche mettere in discussione Capuana purché in tutti gli altri centri al voto nel Catanese, a partire da Aci Castello, anche gli alleati facciano lo stesso”. Così Marco Falcone, coordinatore provinciale di Forza Italia a Catania, replicando alla presa di posizione della Lega sulle prossime Comunali a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese.

Falcone prosegue: “Azzeriamo tutto e avviamo con lealtà un reale tavolo provinciale del centrodestra, senza guardare alle rendite di posizione, ma puntando sulle proposte politiche e sull’armonia di coalizione. Le regole devono valere sempre, a tutela di equità e rispetto fra alleati, non solamente quando piacciono a qualcuno”.

Il sostegno di Forza Italia a Capuana

Forza Italia Catania, dunque, sceglie di sostenere la candidatura a sindaco di Daniele Capuana. Lo rende noto il coordinamento provinciale azzurro. “Le principali esigenze del Comune catanese, dalla viabilità allo sviluppo economico al riordino dei conti e al funzionamento della macchina amministrativa – dichiara il coordinatore di Forza Italia per la provincia di Catania, Marco Falcone – richiedono impegno, competenza e attaccamento alla comunità. Sono caratteristiche che abbiamo rintracciato nel progetto di Capuana e nelle proposte elaborate in questi mesi, a cura di un raggruppamento civico che sta raccogliendo sempre maggiori adesioni. Siamo pronti a dare il nostro contributo, nell’interesse di Motta Sant’Anastasia e dei mottesi”, conclude Falcone.

Sudano “Fuga in avanti”

Ma si è aperta una schermaglia nel centrodestra, tra Lega e Forza Italia, per il rinnovo del Comune di Sant’Anastasia, al voto nella prossima tornata di amministrative in Sicilia. Ad innescarlo è il coordinamento provinciale di Fi che ha annunciato la candidatura a sindaco di Daniele Capuana.

Per Valeria Sudano, commissario provinciale della Lega si tratta di una “Fuga in avanti”. E prosegue: “Trovo quantomeno irrituale apprendere a mezzo stampa che un partito della coalizione di centrodestra annunci, senza avere consultato gli alleati, una candidatura a sindaco nel comune di Motta Sant’Anastasia”.

“In un centro, per altro, già da due mandati bene amministrato dall’onorevole della Lega Anastasio Carrà, sindaco competente e guida sicura per la sua comunità – aggiunge Sudano – . I mottesi sono consapevoli del buon governo di questi anni e di certo non faranno mancare il loro sostegno a chi ha cambiato in meglio il volto di un’intera città”. Per Sudano “la fuga in avanti di Marco Falcone, molto bravo a predicare l’unità del centrodestra agendo in solitaria, invece, dimostra un analfabetismo politico e un disprezzo per l’abc delle regole che non possiamo ignorare”.