La ripartenza

Da lunedì 11 maggio, a Catania, le cappelle cimiteriali delle Confraternite rispetteranno, dal lunedì al sabato, il seguente orario: apertura 08:00 – chiusura ore 14:00. Lo hanno stabilito d’intesa l’assessore Pippo Arcidiacono e il responsabile diocesano per le confraternite Don Giuseppe Sciuto, nell’ambito del piano di graduale riapertura del Cimitero, con ingressi contingentati secondo la lettera iniziale del cognome del visitatore, stabilito da un’ordinanza del sindaco Salvo Pogliese.

Fermo restando la chiusura ogni domenica per la sanificazione dei cimiteri, l’apertura solo mattutina della cappelle cimiteriali nei giorni feriali è dovuta a necessità organizzative rappresentate dalle confraternite, anche alla luce del flusso del pubblico in questa prima settimana di riapertura.

Si ricorda ai visitatori che per entrare nei cimiteri di via Acquicella e San Giovanni Galermo, aperti dalle ore alle 18,00, anche la prossima settimana si dovrà fare riferimento ai giorni consentiti in base alla prima lettera alfabetica del visitatore(con al massimo un accompagnatore) secondo questo ordine:

lunedì 11 maggio A – B – C

martedì 12 maggio D – E – F

mercoledì 13 maggio G – H – I – J – K – L

giovedì 4 maggio M – N – O

venerdì 15 maggio P – Q – R

sabato 16 maggio S – T – U – V – W – X – Y – Z

domenica 17 maggio CHIUSO PER SANIFICAZIONE.