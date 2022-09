Nessun problema all'atterraggio

A causa del fenomeno del “wind shear” l’aereo atterra al terzo tentativo all’aeroporto Fontanarossa di Catania. L’atterraggio è avvenuto senza particolari problemi.

Accade all’aeroporto di Catania

E’ accaduto oggi che il velivolo della compagnia Wizzair proveniente da Bucarest, è atterrato dopo due tentativi andati a vuoto a causa del fenomeno atmosferico caratterizzato da repentine modifiche d’intensità del vento. Un fatto che costringe il pilota a variare l’assetto dell’aereo al fine di atterrare in sicurezza.

Atterrato al terzo tentativo

L’aereo è atterrato all’aeroporto etneo al terzo tentativo come si riesce a vedere anche dal tracciato di Flightradar.

Cosa è il wind shear

In meteorologia aeronautica il wind shear è un fenomeno atmosferico che consiste in una variazione improvvisa del vento in intensità e direzione. È particolarmente noto in meteorologia aeronautica in quanto pericoloso in prossimità di aeroporti durante la fase di atterraggio, poiché inganna il pilota sul corretto assetto/velocità di discesa che il velivolo deve mantenere, portando così, in alcuni casi, a incidenti o ad atterraggi rischiosi.

L’aereo colpito dalla grandine ad agosto

Tanta invece è stata la paura ad agosto per un aereo colpito da una tempesta di grandine, sempre a Catania. Un aereo della compagnia low cost della Wizz air è atterrato all’aeroporto di Catania con il muso gravemente danneggiato. Pare sia stato colto in volo da una vera e propria tempesta di acqua e soprattutto grandine. E’ ipotizzabile che abbia incontrato una grandinata di enormi dimensioni, come capita sempre più spesso in questi ultimi anni con chicchi anche di diversi centimetri di diametro. In tutta evidenza si nota due enormi ammaccature nella parte anteriore. Le foto sono state pubblicate sulla pagina Facebook “Sicilia in volo”.

Ipotesi grandine

A bordo si trovavano all’incirca 200 passeggeri. L’aereo era proveniente da Gatwick, così come ha riportato la pagina specializzata sui social di “Sicilia in volo”. Si tratta di un Airbus A321N: “Probabilmente – sostiene la stessa pagina Facebook – è stato vittima di una grandinata in fase di atterraggio. Aspettiamo eventuale comunicato ufficiale”.

I testimoni

Secondo quanto sostenuto da alcuni testimoni in quel momento era in corso una vera e propria burrasca. Il velivolo quindi deve essersi trovati mentre era in volo pienamente investito dal maltempo che di questi tempi è sempre più violento in Sicilia per via dei cosiddetti cambiamenti climatici, specie dopo un lungo periodo di mancanza di piogge. Molto meno probabile invece la tesi, ma non ancora da poter escludere, che l’aereo abbia potuto impattare con uno stormo di uccelli.