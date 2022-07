Le selezioni si svolgeranno il 29 luglio, il 16 e il 17 agosto

Wizz Air, la compagnia area low-cost ungherese, è alla ricerca di nuovi membri per il suo equipaggio. In Sicilia saranno tre gli open days dedicati al recruiting.

Gli assistenti di volo si occuperanno principalmente dell’assistenza, accoglienza e sicurezza dei passeggeri, dei compiti di bordo e della gestione delle vendite in volo.

Ecco tutte le informazioni sulle selezioni e i requisiti.

Le date delle selezioni

Gli open days si terranno a Palermo il 29 luglio e il 16 agosto 2022 alle ore 9:00 presso l’Ibis Styles Palermo President in Via Francesco Crispi 230 e il 17 agosto 2022 alle ore 9:00 a Catania presso l’Hotel NH Catania Centro in Piazza Trento 13.

Durante le tre giornate i candidati affronteranno un colloquio individuale, diverse prove di gruppo e potranno conoscere i dettagli sulle condizioni di lavoro e le opportunità di crescita previste dalla compagnia.

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

età uguale o superiore ai 18 anni;

statura non inferiore a metri 1,65 per le donne e 1,75 per gli uomini;

diploma di scuola superiore o GCSE;

inglese fluente, scritto e parlato. La conoscenza dell’italiano e di altre lingue europee è un plus;

passaporto valido (minimo 6 mesi);

capacità di nuotare;

domicilio a meno di 90 minuti dalla base Wizz Air scelta per prestare servizio;

nessun tatuaggio o piercing visibile quando si indossa l’uniforme;

buona vista.

I benefit

Lavorare per Wizz Air significa entrare a far parte di un team giovane e di un’azienda in forte crescita, con una flotta che raggiunge oltre 200 destinazioni in più di 50 paesi. La compagnia aerea offrirà ai neoassunti:

contratto di lavoro con uno stipendio competitivo;

training completo e gratuito per assistenti di volo;

assicurazione sul lavoro;

biglietti gratuiti e sconti per i dipendenti e i loro amici e familiari;

opportunità di carriera in un’azienda in continuo sviluppo;

equilibrio tra lavoro e vita privata;

possibilità di scambiare mansioni/giorni lavorativi e giorni di riposo;

possibilità di partecipare ad eventi sportivi;

possibilità di lavorare in diverse basi Wizz Air su necessità/ richiesta.

Le selezioni

L’iter selettivo prevede diverse fasi:

registrazione al recruiting day sul sito Wizz Air ;

; prove durante il recruiting day (una breve introduzione personale, un gioco di ruolo situazionale, un gioco di squadra, un colloquio personale, la presentazione dell’azienda);

(una breve introduzione personale, un gioco di ruolo situazionale, un gioco di squadra, un colloquio personale, la presentazione dell’azienda); esito recruiting day ;

; addestramento assistenti di volo per i candidati selezionati.

Come candidarsi

Per presentare la candidatura sarà obbligatoria la registrazione ai seguenti link:

Si consiglia di arrivare all’incontro con congruo anticipo, portando con sé una copia aggiornata del proprio CV in lingua inglese, una fototessera e una copia del passaporto.