Individuato dalla finanza un deposito, scoperto mezzo quintale di stupefacente

Chissà per quale maxi festino di pasqua era destinata quell’enorme quantità di droga da sballo. Cercheranno di capirlo i finanzieri del comando provinciale di Catania che hanno scoperto un deposito con l’enorme quantitativo di sostanze stupefacenti. Ad essere stati sequestrati complessivamente 47 chili tra marijuana, hashish e cocaina e hanno arrestato due uomini, di 40 e 35 anni, residenti a Catania. L’attività repressiva è iniziata a seguito dell’intensificazione, nell’imminenza delle festività pasquali, dei servizi antidroga nell’ambito della provincia di Catania, condotte dalle unità specializzate del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania.

Le soffiate

In particolare le attività repressive, anche a seguito del potenziamento dell’attività informativa sul territorio, si sono concentrate in primo luogo su un deposito, oggetto di numerose segnalazioni in merito a movimenti sospetti, soprattutto in orari notturni. Sono stati così disposti diversi servizi di osservazione e di controllo, all’esito dei quali, raccolti i preliminari elementi di riscontro, è stato effettuato un intervento repressivo. Al momento dell’ingresso all’interno del deposito è stato immediatamente identificato un soggetto, 40 anni, originario di Catania, proprietario dell’immobile.

Spedizione via trolley

Le conseguenti attività di perquisizione hanno consentito così di rinvenire circa 29 chili di sostanze stupefacente e, nel dettaglio, 22,5 chili di marijuana del tipo amnesia ad elevato effetto stupefacente, 3,8 chili di hashish e 2,4 chili di cocaina, oltre a un bilancino e a strumenti per confezionare lo stupefacente. Dall’esame degli elementi rivenuti durante le operazioni di perquisizione è emerso che lo stupefacente sottoposto a sequestro era stato inviato dalla Spagna, con un trolley spedito tramite corrieri, verso diversi indirizzi della provincia catanese. Le attività si sono così concentrate su un’ulteriore spedizione in arrivo a Catania: le conseguenti attività ispettive hanno permesso di intercettare la spedizione e sequestrare altri 19 chili di marijuana di tipo amnesia e arrestare il destinatario della spedizione.

Il bilancio totale

A conclusione delle attività sono così stati sequestrati, complessivamente, 47 chili di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina. Entrambi i soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato. L’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale.