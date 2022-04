L’annuncio dei commissari del Comune di Partinico

Il covid19 avanza pericolosamente a Partinico e per questo saranno festività “sotto controllo” per la comunità partinicese e soprattutto per lo svolgimento delle processioni religiose e negli esercizi pubblici, quindi essenzialmente quelli commerciali e ristorativi. Questo perché i contagi sono arrivati alle stelle, a numeri che mai si erano raggiunti, nemmeno nel cosiddetto “picco” autunnale e invernale. Secondo l’ultimo bollettino dell’Usca, l’ufficio che prende in carico i positivi, oramai si è raggiunto quota 1.500 positivi. Cominciano a diventare troppi e se ne sono accorte anche le autorità sanitarie.

Il giro di vite

Ecco perché i commissaria straordinari hanno deciso di raccordarsi con il comando di polizia municipale per potenziare i controlli sul rispetto all’utilizzo delle mascherine e al contrasto degli assembramenti. E’ evidente che qualcosa non funziona nel sistema e che ci siano degli atteggiamenti errati. Circolano spesso notizie di soggetti in quarantena visti tranquillamente in giro. Una serie di sospetti che hanno spinto evidentemente i vertici governativi del municipio ad avviare dei controlli serrati.

Controlli anche agli eventi pubblici

I controlli riguarderanno anche gli eventi pubblici e lo lasciano chiaramente intendere le tre commissarie prefettizie, Concetta Caruso, Isabella Giusto e Maria Baratta: “In vista dell’approssimarsi delle festività pasquali e della ripresa delle cerimonie civili e religiose in presenza – affermano -, si rappresenta la necessità di rispettare le vigenti misure di contenimento dell’epidemia, la cui diffusività è tuttora presente. Si rinnova, pertanto, a tutta la cittadinanza l’invito a volere rispettare l’obbligo delle mascherine negli ambienti al chiuso e dunque anche nei luoghi di culto e di continuare ad osservare le indicazioni sulla igienizzazione delle mani”.

No assembramenti alle processioni

Domani dopo due anni di stop tornerà anche la molto sentita processione del Cristo morto e dell’addolorata e la paura è che si creino situazioni di assembramenti: “Si raccomanda fortemente di evitare assembramenti – precisano le commissarie -, specialmente all’ingresso e all’uscita e tra le persone che seguono le celebrazioni. La polizia municipale, per garantire la sicurezza e ogni forma di controllo sulle strade comunali, assicurerà ogni supporto alle forze di polizia”.