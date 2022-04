Le parole del sottosegretario di Stato alla Salute

Quando potremo togliere le mascherine anche al chiuso? Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto a L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, ha affermato: “Nel mese di aprile osserviamo la situazione del virus e teniamo le mascherine al chiuso. Dopodiché auspicabilmente già dal prossimo mese l’obbligo di mascherina al chiuso verrà tolto. È chiaro che se si tiene la mascherina in tasca, laddove c’è assembramento e rischio, la mettiamo per la nostra sicurezza”.

Sileri ha anche parlato di quarta dose del vaccino anti Covid-19: “Un richiamo con la quarta dose lo chiamerei semplicemente un richiamo, come avviene ogni anno quando si fa il vaccino antinfluenzale. Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale ci sono i ceppi di influenza individuati nei mesi precedenti come i ceppi del virus circolanti. La stessa cosa accadrà con il vaccino anti Covid-19 che sarà contro le varianti che più di tutte oggi stanno circolando”.

Sileri ha spiegato che “sopra gli 80 anni o per i più fragili va fatto subito perché il sistema immunitario va allenato e quando hai 20, 30, 40 anni è ben allenato, quando invece vai avanti con gli anni o comunque hai delle patologie hai bisogno di un personal trainer che lo rivitalizzi”.

“Fare il vaccino in queste categorie – ha aggiunto – determina il ripristino di un sistema immunitario tale che se incontri le variante hai un’ottima protezione nei mesi a venire e soprattutto in vista dell’autunno dove verosimilmente si riavrà una forte circolazione del virus ma su una popolazione largamente vaccinata o comunque guarita”.

In conclusione, per Sileri “in linea di massima la stragrande maggioranza degli italiani ha incontrato l’antigene e quindi sarà protetta. I casi più gravi saranno i più fragili o coloro che hanno incontrato il virus molto tempo prima. Il richiamo serve proprio ad essere pronti”.