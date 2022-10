Nel Catanese

A Vizzini, in provincia di Catania, il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha sequestrato un caseificio che era privo delle autorizzazioni sanitarie obbligatorie per poter operare.

Il sequestro degli agenti del Noras

Gli agenti del Noras, il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia, del Corpo Forestale della Regione siciliana, nell’ambito delle attività di controllo sul territorio regionale, hanno individuato nel comune del Catanese di Vizzini un caseificio che operava da anni sprovvisto delle autorizzazioni sanitarie necessarie.

Una situazione di estrema criticità nel caseificio

Giunti sul posto, agli agenti è apparsa evidente la situazione di estrema criticità del caseificio tanto da richiedere l’intervento del personale del servizio dipartimento prevenzione veterinaria dell’ASP di Catania. Accertate le violazioni sanitarie e amministrative si è proceduto al sequestro della struttura. “Quello agroalimentare è un settore strategico che merita tutta la nostra attenzione – ha detto Giovanni Salerno dirigente generale del Corpo Forestale – non solo a tutela della salute dei cittadini ma anche a tutela della maggioranza degli allevatori e produttori che con grande impegno, sacrificio e dedizione portano avanti le loro attività con prodotti di alta qualità”.

Il Noras attivo in un settore multidisciplinare

In questi anni è cresciuta sia in termini quantitativi che qualitativi l’attività del nucleo operativo agroalimentare che opera in un settore multidisciplinare e che vede operare il Corpo Forestale in sinergia con diversi enti a difesa della filiera produttiva e a tutela della biodiversità. Il Noras, tra i vari enti, collabora costantemente con i dipartimenti di prevenzione veterinaria presenti nelle diverse ASP dell’isola.

Tanti i sequestri operati nel 2022

Anche quest’anno si sono registrati diversi sequestri di greggi e bestiame per motivi sanitari. Gli agenti del Noras hanno spesso affiancato i medici veterinari in situazioni critiche di controllo dove, per motivi di sicurezza, si è resa necessaria la presenza dell’autorità di polizia giudiziaria.