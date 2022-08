"Solidarietà agli uomini e alle donne indivisa"

“Lascia un profondo sconcerto l’immagine del cantante Frah Quintale, postata sul suo profilo Instagram, con un fotomontaggio in cui appaiono poliziotti in servizio col volto coperto da maschere di maiale”. Lo dice Renato Schifani, candidato presidente della Regione Siciliana per la coalizione di centrodestra, dopo la segnalazione e l’esposto presentato dall’Usip, sindaco di Polizia.

La foto su Instagram della polemica

La polemica sul post di Frah Quintale dopo il concerto di Catania e sulla foto che il rapper ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che ritrae sette poliziotti con la faccia da maiale, è stata scattata in precedenza. La protesta dei sindacati di Polizia è partita, però, da Catania dopo che il rapper ha tenuto un concerto nella città etnea ma la fotografia pubblicata su instagram, in realtà, è precedente e si riferisce al concerto di Rossano Calabro. Ora sono tante le reazioni alla notizia, tra cui quelle del candidato alla presidenza della Regione del centrodestra, Renato Schifani.

“Solidarietà agli uomini e alle donne in divisa”

“Alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita a tutela dei cittadini vanno i miei più profondi sentimenti di solidarietà, la loro opera quotidiana a garanzia della sicurezza del Paese – sottolinea Schifani – è riconosciuta da tutti gli italiani. Non sono accettabili violenze verbali o mediatiche diffuse via social e a queste piccole frange inconsistenti in cerca di pubblicità saranno le istituzioni a rispondere. Ricordiamoci sempre che tutte le forze dell’ordine hanno pagato con il sacrificio della vita la loro opera a difesa della comunità in cui viviamo”.

Le proteste dei sindacati di polizia

“Questa non è arte – ha detto il segretario nazionale del sindacato di polizia MP Antinino Alletto- ma semplice e inutile denigrazione che tende a svilire e ad offendere il nostro operato, Frah Quintale un esempio da non emulare”. “Ancora una volta – commenta il sindacalista – personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo, cercano di ridicolizzare gli uomini della Polizia di Stato. Esprimiamo sconcerto per l’oltraggiosa parodia fotografica approntata dal “cantante” Frah Quintale sul proprio profilo Instagram al fine di pubblicizzare il proprio concerto a Rossano tenutosi alcuni giorni or sono. In una foto manipolata sono apparsi le immagini di 7 nostri colleghi in uniforme che, mediante ritocchi informatici, sono apparsi con la testa di maiale”. Intanto l’Usip ha presentato un esposto.