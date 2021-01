A Palagonia

Un uomo di 37 anni, Massimo Gulizia, è stato arrestato dai carabinieri a Palagonia (Catania) dopo che ieri sera, evadendo dagli arresti domiciliari per droga, avrebbe rapinato un bar di Via Roma. Minacciando la proprietaria Coin un coltello si sarebbe fatto consegnare una bottiglia di vino e poi sarebbe fuggito. Deve rispondere di evasione e rapina aggravata. Gulizia è stato bloccato in casa del fratello ed è stato trovato in possesso sia del coltello che della bottiglia.

L’uomo, già agli arresti domiciliari per droga, si è armato di coltello col preciso scopo di evadere e compiere una rapina. Obiettivo il Bar Roma di piazza Garibaldi dove, ieri sera, ha costretto la proprietaria, sotto la minaccia dell’arma, a consegnargli una bottiglia di vino per poi fuggire via.

L’immediato intervento sul posto dei carabinieri, avvertiti dalla vittima, ha consentito agli stessi di acquisire ogni elemento utile all’identificazione del malvivente. Difatti, la conoscenza dell’humus criminale operante nel territorio di competenza, ha consentito ai militari di dare subito un volto al rapinatore il quale, dopo immediate ed ininterrotte ricerche, è stato scovato in casa del fratello luogo in cui aveva tentato, invano, di trovare un rifugio sicuro. Il 37enne è stato trovato in possesso sia del coltello, che della bottiglia oggetto della rapina. L’arma è stata sequestrata, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.