Un arresto nel quartiere di San Cristoforo

La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un minore, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’arresto nel quartiere di San Cristoforo. Alla vista della moto della polizia, il giovane, che era a bordo di uno scooter, ha effettuato una manovra sospetta, come se volesse evitare di essere controllato, non accorgendosi della presenza di una ulteriore pattuglia della Squadra Mobile che, a bordo di un’auto, aveva osservato la scena.

Il ragazzo ha tentato un inutile fuga, ma è stato bloccato immediatamente. Il sospetto degli agenti è risultato fondato in quanto, negli indumenti intimi del minore, è stato rinvenuto un involucro con circa 12 grammi di cocaina “in pietra”. Il giovane è stato, quindi, fermato e accompagnato presso un centro di prima accoglienza in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Nell’ambito dello stesso servizio un uomo è stato indagato a piede libero per il medesimo reato e sono stati sequestrati ulteriori 7 grammi di cocaina e 30 grammi di marijuana nonché materiale per confezionare e pesare lo stupefacente, contabilità dell’attività illecita ed alcune centinaia di euro in contanti.

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti M.C.P.,27 anni, residente ad Adrano. L’uomo è fuggito con un’altra persona alla vista della polizia gettando un pacchetto di sigarette sotto un’auto parcheggiata. Prontamente bloccati i fuggitivi, e recuperato il pacchetto di sigarette, all’interno di questo sono stati rinvenuti quattro involucri in carta d’alluminio contenenti marijuana. Eseguita la perquisizione sia indosso che a casa del denunciato gli agenti hanno recuperato la somma complessiva di circa 80 euro che è stata sottoposta a sequestro. Sulla sostanza stupefacente, inoltre, verranno eseguiti gli esami tossicologici. È opportuno precisare che M.C.P. era già stato segnalato al Prefetto il 15 e il 21 settembre scorsi, poiché sorpreso in quelle circostanze a fare uso personale della medesima sostanza stupefacente.