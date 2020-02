“Comunico con gioia che è stato approvato in commissione un emendamento di Italia Viva al mille proroghe che consente di stabilizzare il personale precario del comparto della pubblica amministrazione posticipando i requisiti di accesso al 31 dicembre 2020”. Lo afferma, in una nota, la senatrice Valeria Sudano (Iv).

“La modifica normativa – aggiunge – rappresenta una grande opportunità per gli enti che non si vedranno così improvvisamente privati di prezioso personale già formato e operante nella Pubblica amministrazione. Nello specifico, l’emendamento supplisce alle carenze di organico sorte per via dei vari pensionamenti avvenuti, rappresentando altresì una soluzione per i tanti lavoratori che dopo anni di servizio hanno visto interrompersi il rapporto di lavoro su cui avevano basato il loro futuro e quello delle loro famiglie, come – conclude la senatrice di Iv – ad esempio, gli oltre 50 precari dell’università di Catania“.