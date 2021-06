Storia a lieto fine

Gattino disidratato soccorso dal servizio d’ordine al G20

Salvato dai Carabinieri, era stato abbandonato in uno scatolo

Ora l’animale sta bene, attivato il servizio veterinario

Lo svolgimento dei lavori del “G20” sui temi d’istruzione e lavoro che sta svolgendosi a Catania, nello storico monastero dei Benedettini in Piazza Dante, ha avuto ieri un piccolo “mattatore”. Una pattuglia a piedi di carabinieri, facente parte dell’imponente servizio d’ordine posto a tutela delle delegazioni provenienti da tutto il mondo infatti, in prossimità dell’incrocio tra la via Vittorio Emanuele e la via Santa Barbara, si è imbattuta in un gattino di alcuni giorni di vita, abbandonato dentro uno scatolo di cartone tra due auto parcheggiate.

Il micio idratato e messo in salvo

Il micio con il suo flebile miagolio ha attirato l’attenzione dei due militari, effettivi a Scicli e Pozzallo e qui a Catania di supporto per la specifica necessità, i quali, viste le sue precarie condizioni di salute e la mancanza d’acqua a 40 gradi all’ombra, l’hanno prima idratato e poi, grazie anche all’aiuto della polizia locale, hanno attivato il servizio veterinario pubblico che ha soccorso il gattino regalandogli una speranza di vita.