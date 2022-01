Indagini in corso, solidarietà Anci e Musumeci

Irruzione con danneggiamento, la notte scorsa, nei locali a Catania che ospitano la segreteria politica del parlamentare regionale Claudio Fava presidente della commissione Antimafia Siciliana. Sono state danneggiate due stampanti e lasciate delle deiezioni nell’ingresso della casa, dove lavorano in coworking due avvocati.

Nessun furto, solo danni

Dall’ufficio di Fava non è stato rubato alcunché: i due laptop presenti non sono stati toccati e non sono stati aperti neppure i cassetti.

Indaga la polizia

L’accaduto è stato denunciato alla polizia e sul posto è intervenuto personale della Digos della Questura. Il caso sarà portato all’attenzione del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica per valutare le iniziative a maggiore tutela di Fava.

Musumeci: “Ferma condanna”

“Apprendo dell’irruzione, con danneggiamenti, nella segreteria politica del presidente della Commissione antimafia regionale Claudio Fava. Auspico che, al più presto, gli inquirenti chiariscano la natura dell’episodio, da condannare fermamente e ancor più preoccupante perché perpetrato ai danni di una delle più delicate cariche istituzionali dell’Isola”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Orlando: “Solidarietà e vicinanza dell’Anci Sicilia”

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al presidente della Commissione Antimafia regionale, Claudio Fava, la cui segreteria politica a Catania è stata danneggiata. Si tratta di un episodio inquietante sul quale spero le Forze dell’ordine facciano presto chiarezza”. Questo il commento di Leoluca Orlando, presidente dell’ANCI Sicilia.

Miccichè: “Episodio esecrabile”

“Esprimo la mia vicinanza personale e quella dell’Assemblea regionale siciliana al presidente della commissione regionale Antimafia, Claudio Fava, per i danneggiamenti subiti nella sede della segreteria politica di Catania. Auspico che le forze dell’ordine facciano al più presto luce sull’esecrabile episodio”. Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

D’Agostino: “Contro Fava solo viltà. Vada avanti senza paura”

Sulla vicenda è intervenuto anche Nicola D’Agostino, Capogruppo ARS Sicilia Futura-Italia Viva e Componente Commissione Antimafia.

“Quello registrato ieri è un atto vile ed intimidatorio contro un politico che continua ad essere scomodo. A parte la solidarietà, a Claudio Fava va il più grande incoraggiamento a continuare il percorso politico intrapreso da anni, caratterizzato da analisi approfondite, denunce politiche circostanziate, coerenza nei comportamenti. Soprattutto in commissione antimafia le inchieste controcorrente hanno suscitato stupore, sviluppato dibattiti e polemiche e acquisito qualche nemico che ha lasciato testimonianza di ciò che è”.

Barbagallo: “Sia fatta luce su irruzione, piena solidarietà”

“Esprimo totale e incondizionata vicinanza all’amico Claudio Fava dopo l’irruzione di stanotte nella sua segreteria di Catania. Si tratta di un atto vergognoso e da condannare. Sono certo che sull’episodio sarà fatta luce al più presto da investigatori ed inquirenti. A Fava la solidarietà mia personale e del Partito Democratico siciliano”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito dell’irruzione negli uffici catanesi del presidente della Commissione regionale antimafia.

Le altre reazioni

“Al collega Claudio Fava, deputato regionale e presidente della commissione Antimafia, esprimiamo viva solidarietà in seguito al danneggiamento subito la scorsa notte nella sua segreteria politica di Catania. Auspichiamo che in tempi rapidi si possano appurare le ragioni del vile gesto, così da adottare ogni provvedimento per garantire all’onorevole Fava di continuare ad operare in condizioni di assoluta serenità”. Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle.

“Esprimo la mia completa solidarietà al Presidente della Commissione Antimafia Regionale Claudio Fava per il vile attacco avvenuto presso la sua segreteria politica a Catania, dove si sono constatati ingenti danni. Questo vile ‘attacco’ non è solo nei confronti di una persona che da anni porta avanti le proprie idee con determinazione e coraggio, ma è soprattutto un gesto grave bei confronti di una delle cariche istituzionali più delicate della nostra Isola”. Così il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, appena saputo dell’accaduto.

“A Claudio Fava va la nostra solidarietà, auspichiamo che gli inquirenti facciano piena luce su questa incresciosa vicenda che condanniamo con fermezza”. Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima.

“Claudio Fava non si lascia intimidire: è un uomo politico che con coraggio assume posizioni sapendo bene che agire per l’affermazione della legalità comporta anche rischi. Quando il malaffare emerge anche per merito del lavoro che Fava ha saputo svolgere da presidente della Commissione Antimafia dell’Ars, è evidente che chi si muove nell’ombra col fine esclusivo del malaffare si senta accerchiato e reagisca con atti criminali. A Claudio Fava esprimo tutta la mia solidarietà e quella del gruppo parlamentare Udc del Parlamento regionale per l’intimidazione subita con il danneggiamento della sede della sua segreteria politica di Catania. Sono certa che le forze dell’ordine verranno a capo degli autori e lavoreranno per consegnarli alla giustizia. Al collega rinnovo tutti i miei sensi di stima per l’ottimo lavoro svolto alla guida dell’organismo parlamentare, certa che proseguirà il suo impegno a con la schiena dritta”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“L’irruzione nella segreteria del Presidente della Commissione Regionale Antimafia Claudio Fava è un segnale inquietante. Un allarme a cui tutti dobbiamo prestare la massima attenzione. Umanamente e politicamente al fianco di Claudio per difendere il suo lavoro e le istituzioni”. Così su Twitter il deputato siciliano di Leu, Erasmo Palazzotto.

La Cgil di Catania, si legge in una nota, “esprime solidarietà al presidente della Commissione antimafia regionale Claudio Fava la cui segreteria politica è stata danneggiata da sconosciuti. Siamo certi che l’episodio non scalfirà minimamente la volontà di investire energie nella città di Catania che, soprattutto in questo momento storico, necessita più che mai di presìdi di ascolto politico e democratico”.

“Desidero esprimere la mia piena solidarietà al Claudio Fava per il danneggiamento della sua segreteria, un fatto grave ed inquietante. Sono certa che questo fatto non influirà in alcun modo sull’azione politica del Presidente dell’Antimafia, che certamente proseguirà con serenità il proprio lavoro. Confido nel lavoro degli investigatori affinché presto siano individuati e sanzionati gli autori di questo gesto vile“. Lo dichiara Marianna Caronia.

La candidatura alle regionali

Pochi giorni fa Fava aveva ufficializzato sui social la sua candidatura a Presidente della Regione per le prossime elezioni Regionali, in programma in autunno.