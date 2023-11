Dopo un inseguimento arrestato il ladro

Un ivoriano di 39 anni a Giarre, nel Catanese, è stato arrestato dai carabinieri dopo che in via delle Province ha aggredito un ristoratore e gli ha strappato di mani le chiavi della sua auto rubandola. A dare l’allarme, intorno alle 22, è stata la vittima con una telefonata al 112. L’extracomunitario è stato bloccato in via Fratelli Cairoli dai carabinieri al culmine di un inseguimento in auto a gran velocità ed è stato arrestato per rapina e resistenza pubblico ufficiale.

La vittima ringrazia i carabinieri

Ai militari ha detto che era stata soltanto “una bravata” e che “non era il caso di preoccuparsi”. La vittima ha raggiunto i carabinieri e li ha ringraziati. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto confermando la sua custodia cautelare in carcere.

Il furto d’auto al sacerdote

A proposito di furti di auto nei giorni scorsi brutta sorpresa per l’ex parroco della chiesa del Santo Sepolcro a Bagheria, padre Mario Di Lorenzo. All’uscita del collegio di Maria, dove aveva celebrato la Santa messa, non ha più trovato la sua vecchia Opel corsa che aveva posteggiato davanti la chiesa. All’interno c’erano il telefono cellulare e i documenti. Padre Mario ha denunciato il furto ai carabinieri. A Palermo e in provincia il fenomeno dei furti di auto, moto, biciclette e altri mezzi sta crescendo sempre di più. Da qualche tempo i cittadini si sono organizzati per combattere questa piaga. Da un anno, infatti, sui social è nato un gruppo che conta già quasi 15.000 utenti in cui vengono pubblicati ogni giorno decine di annunci di oggetti smarriti o rubati a Palermo e provincia.

Cittadini organizzati sui social

All’interno del gruppo c’è di tutto, dalle auto rubate alle targhe, alle moto, agli scooter, alle biciclette. Ogni giorno si contano almeno 10 post da parte di utenti che sono state vittime di furto. All’interno del gruppo c’è anche chi segnala la presenza di auto sospette, con oggetti smontati, pezzi asportati, posteggiate nelle vie cittadine o della provincia palermitana.

