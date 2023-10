L'intervento dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Corleone nel Palermitano un giovane di 26 anni che è fuggito ad un posto di blocco perché guidava l’auto senza patente. L’accusa è resistenza a pubblico ufficiale. L’automobilista ha cercato di fuggire ai militari e raggiungere la propria abitazione.

Ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo ed a portarlo in caserma. Tre militari sono finiti in ospedale per farsi refertare. I familiari hanno ripreso le fasi dell’arresto con il cellulare. L’arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese che ha disposto l’obbligo di dimora dalle 19 alle 7 e l’obbligo di firma due volte alla settimana.

Palermitano in trasferta con la cocaina, arrestato al posto di blocco

Un altro palermitano beccato nel Trapanese con un pacco di cocaina in auto. E’ il terzo arresto in appena 72 ore da parte dei carabinieri. operato nella provincia Trapanese. L’uomo scoperto ad un posto di blocco.

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un palermitano di 54 anni accusato di detenzione di spaccio di droga. Durante un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale di Fulgatore l’uomo avrebbe lanciato dal finestrino un borsello. Mossa che non è sfuggita ai militari dell’Arma che lo hanno recuperato e scoperto che all’interno c’era un chilo di cocaina. L’arresto è stato convalidato e il gip di Trapani ha disposto la custodia cautelare in carcere. Appena due giorni fa due palermitani sono stati arrestati con a bordo un chilo di cocaina a Misiliscemi.

Alcuni giorni prima una coppia di palermitani beccata in giro con l’auto e un chilo di cocaina al seguito sempre nel Trapanese. Sono incappati in un posto di controllo dei carabinieri. Il loro atteggiamento nervoso ha spinto i militari dell’arma ad effettuare un’approfondita perquisizione ed è venuta fuori un’enorme quantità di polvere bianca. I due arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione portata avanti dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani. I due, un uomo ed una donna palermitani, sono stati fermati ad un posto di blocco nella frazione di Rilievo, nel territorio di Misiliscemi. Da subito il comportamento del 44enne e della donna di 27 anni ha destato sospetto per l’atteggiamento nervoso e guardingo.