Fermati ad un posto di blocco dai carabinieri

Una coppia di palermitani beccata in giro con l’auto e un chilo di cocaina al seguito. Sono incappati in un posto di controllo dei carabinieri nel Trapanese. Il loro atteggiamento nervoso ha spinto i militari dell’ama ad effettuare un’approfondita perquisizione ed è venuta fuori un’enorme quantità di polvere bianca. I due arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nervosi e guardinghi

L’operazione portata avanti dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani. I due, un uomo ed una donna palermitani, sono stati fermati ad un posto di blocco nella frazione di Rilievo, nel territorio di Misiliscemi. Da subito il comportamento del 44enne e della donna di 27 anni ha destato sospetto per l’atteggiamento nervoso e guardingo.

La perquisizione

Nel corso delle attività di perquisizione personale e del veicolo i militari dell’Arma hanno rinvenuto, nascosto all’interno dell’abitacolo, un involucro di sostanza stupefacente tipo cocaina. Entrambi sono stati arrestati. A seguito dell’udienza di convalida per il 44enne disposta la custodia in carcere mentre per la donna i domiciliari. Le indagini proseguono per capire la provenienza del panetto di cocaina. L’involucro aveva uno stemma e la scritta “100% colombiano”.

Ad agosto beccato altro corriere

Nel Trapanese nell’agosto scorso si era verificata un’altra situazione simile. Trovata auto con un bel po’ di cocaina, utile per almeno un centinaio di dosi. Incastrata dai carabinieri una donna di 44 anni di Marsala. Incappata in un posto di blocco dei carabinieri nel vicino territorio di Petrosino. Una volta fermata il suo nervosismo è stato abbastanza palese, tanto che i carabinieri hanno scoperto tutto. La donna arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un posto di controllo, i carabinieri hanno intimato l’alt alla vettura dove viaggiava la 44enne, che è apparsa nervosa dal controllo dei militari. I carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo e la donna, capendo di non poter più sfuggire, ha consegnato spontaneamente un involucro di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di oltre 50 grammi.

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica del tribunale di Marsala, hanno pertanto deciso di estendere la perquisizione all’abitazione della presunta pusher. Qui è stata rinvenuta una cartuccia da sparo “300 Magnum Winchester”, detenuta illegalmente. L’arresto convalidato dal Gip del tribunale di Marsala che ha stabilito come misura l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la permanenza obbligatoria in casa nell’arco delle ore notturne.

