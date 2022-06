Il blitz in un’attività commerciale di Catania

Un ingente quantitativo di giocattoli pericolosi, privi del marchio di sicurezza “Ce” (comunità europea), è stato sequestrato dal reparto commerciale della polizia municipale di Catania. L’operazione è stata svolta durante un servizio mirato alla tutela della salute dei consumatori. Tra i prodotti sequestrati, anche numerosi giocattoli destinati all’uso dei bambini, potenzialmente nocivi e pericolosi per la loro salute, ma anche monopattini, skate board e gadget privi del marchio di garanzia.

L’attività finita nel mirino

Il sequestro della polizia municipale è stato eseguito in un esercizio commerciale di viale Mario Rapisardi, gestito da una persona di origine cinese, a cui verranno applicate pesanti sanzioni amministrative.

A marzo altra operazione

Nel marzo scorsi i finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato a Vittoria ed a Catania 149 mila prodotti, tra giocattoli e accessori per Carnevale, come mascherine e vestiti, tutti di origine cinese che erano privi di autorizzazioni e certificazioni. Questo è stato il bilancio dell’operazione Masquerade, coordinata dalla Procura di Ragusa, che si è prima concentrata a Vittoria, nel Ragusano, dove c’erano state le prime segnalazioni sulla presenza di questi prodotti destinati a bambini e adolescenti. Il blitz è scattato in alcuni negozi della città ma gli inquirenti, nel corso degli accertamenti, sono risaliti ai fornitori catanesi, anch’essi cinesi, che avevano la merce accatastata in un magazzino.

Materiale pericoloso

Molti degli articoli e dei giocattoli sequestrati sono risultati pericolosi in quanto privi del marchio “Ce” e, dunque, non a norma rispetto alla composizione dei materiali, nonché riguardo al rischio di dispersione di frammenti o piccoli componenti che, qualora ingeriti, possono causare soffocamento. Il titolare del magazzino è stato segnalato alla Camera di commercio.

Altro sequestro a Messina

Furono sequestrati migliaia di prodotti di carnevale che potenzialmente potevano essere nocivi al consumatore anche a Messina. Anche qui ad operare i finanzieri che hanno sottoposto a sequestro 131.700 giocattoli di carnevale ed altri articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal “Codice del Consumo”, per un valore complessivo di oltre 35 mila euro.