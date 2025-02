“Nella giornata nazionale di tesseramento del partito, la comunità di Noi Moderati di Catania sabato in piazza Michelangelo ha dato il suo contribuito alla crescita nel territorio, sostenendo l’iniziativa voluta dal presidente Maurizio Lupi e dal coordinatore politico Saverio Romano.

Alla presenza di tutto il gruppo dirigente locale con in testa il coordinatore provinciale on Marco Forzese e il coordinatore comunale Emanuele Pezzino, si sono susseguite una serie di iniziative di divulgazione e informazione sulle attività svolte a tutti i livelli dai rappresentanti istituzionali del partito, si è approfondito il programma e dato seguito a nuove adesioni di cittadini che si sono ritrovati nei valori moderati e del popolarismo europeo che il partito incarna.

Una bella giornata di politica con la P maiuscola con grande partecipazione spontanea ed entusiasmo. Un plauso a Forzese e Pezzino”.

A dirlo è Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati