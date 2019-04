blogsicilia ha messo in palio 10 biglietti gratuiti

Una serata emozionante ed appassionante che sarà di certo difficile dimenticare. Non un semplice concerto ma un evento unico nel suo genere. Sul palco uno degli artisti più interessanti, poliedrici, ed amati della scena musicale italiana che si è esibito in una esplosione di luci, suoni, effetti speciali.

Si è tenuto ieri sera ad Acireale – organizzato da Giuseppe Rapisarda Management – l’attesissimo concerto di Fedez che ha scelto la cittadina del Catanese per l’unica tappa in Sicilia del suo “Paranoia Airlines Tour“. L’artista si è esibito al Pal’Art Hotel. Tra i fan di Fedez ieri sera ad Acireale c’erano anche i lettori di BlogSicilia.

Il nostro giornale, infatti, ha mantenuto la promessa portandovi gratis al concerto di Fedez, mettendo in palio 10 biglietti gratuiti, ognuno valido per l’ingresso di due persone. Ad aggiudicarseli, i lettori che hanno entusiasticamente partecipato al nostro “Gioca e Vinci” su Whatsapp rispondendo ad alcune domande: i più bravi e rapidi hanno vinto la possibilità di partecipare gratuitamente al concerto.

Felicissimi i nostri lettori che hanno documentato con ampio materiale fotografico l’evento, scrivendoci e aiutandoci a raccontarvelo. “Bellissimo – ci fa sapere un lettore – amo Fedez ma non mi aspettavo un concerto così spettacolare e coinvolgente”. “Sembrava un sogno – gli fa eco un’altra lettrice – ho potuto vedere Fedez da vicino, ottimo il posto assegnatomi, grazie di cuore”.

Ancora un lettore ci scrive: “Benissimo, era proprio come me lo immaginavo. Tanti coriandoli colorati ed effetti visual 😍😍😍 Grazie a voi per aver reso possibile tutto ciò ❤”.

