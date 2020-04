Fermato anche 30enne di Ramacca per ricettazione

Il Carabinieri di Paternò (Ct)è stato fermato un giovane di 23 anni trovato a bordo della sua Smart in possesso di una dose di marijuana. Sotto il sedile del guidatore, i militari hanno trovato una maschera di “Anonymous” ed una pistola a gas con il caricatore inserito, perfetta riproduzione di un’arma da fuoco. Il giovane non è stato in grado di fornire giustificazione del possesso.

I Carabinieri hanno anche denunciato un 30enne di Ramacca per ricettazione, in quanto era stato fermato a bordo di una Peugeot 206 rubata. Il giovane è stato fermato nel corso dei controlli per garantire il rispetto delle norme governative per il contrasto all’epidemia in corso. In seguito alla perquisizione i militari hanno trovato una dose di crack e 25 grammi di marijuana.