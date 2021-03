La chiamata ai Carabinieri

Presi mentre fuggono a bordo dello scooter rubato: uno è minorenne

Denunciati due catanesi in trasferta pronti a razziare un agrumeto

Il controllo lungo la S.P. 181

I Carabinieri di Misterbianco (CT) hanno arrestato nella flagranza un 18enne e un 17enne, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

La scorsa notte, grazie a una telefonata pervenuta al 112 NUE, i militari di pattuglia sono immediatamente intervenuti in via Madonna degli Ammalati, dov’erano stati segnalati delle persone che armeggiavano vicino a uno scooter parcheggiato. I due giovani sono stati individuati e bloccati dai carabinieri mentre si allontanavano a bordo di due scooter, di cui uno appena rubato, un Honda SH restituito stamattina al legittimo proprietario.

Il maggiorenne, in attesa del giudizio per direttissima, è stato posto ai domiciliari, mentre il minorenne è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di Catania.

Controllati lungo la S.P. 181

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno denunciato due catanesi di 29 e 44 anni poiché ritenuti responsabili di porto di oggetti atti a offendere, porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso e ricettazione. I militari, proprio la scorsa notte, lungo la S.P. 181, hanno proceduto al controllo di una Ford Focus in uso al 29enne e una Fiat Stilo in uso al complice, entrambe parcheggiate nei pressi del cancello d’ingresso di una azienda agricola del luogo. L’immediata perquisizione eseguita sui veicoli ha consentito di rinvenire e sequestrare del materiale normalmente utilizzato per “raccogliere” elevate quantità di agrumi, di seguito meglio descritto: 1 smerigliatrice angolare, 2 paia di guanti, una tenaglia, 31 sacchi di iuta, 3 torce elettriche, 6 casacche. Le autovetture sono state sottoposte a sequestro per la mancanza di copertura assicurativa, mentre la Fiat Stilo anche a sequestro penale poiché è risultata essere oggetto di furto perpetrato il 10 dicembre scorso a Misterbianco.