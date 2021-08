Trasportava botte su trattore che si è ribaltato

Tragedia nelle campagne di Paternò. Un agricoltore di 30 anni, Ignazio Di Stefano, è morto nel centro in provincia di Catania schiacciato dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio in un podere nell’area di Ponte Barca, interessata oggi da un vasto incendio come tre settimane fa.

Stava trasportando una botte piena d’acqua sul suo trattore che all’altezza di una curva lungo la Strada Provinciale 58, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

Le indagini dei carabinieri

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 e stanno indagando i carabinieri della locale compagnia di Paternò competenti per territorio. Da una prima ricostruzione, la tanica d’acqua si sarebbe capovolta in una curva lungo la strada facendo ribaltare pure il trattore. Il pm di turno non ha disposto l’autopsia e la salma è stata consegnata ai familiari.

Inferno di fiamme anche nell’Ennese

Un vero e proprio inferno di fiamme e fumo ha avvolto Pergusa, nell’Ennese. Nonostante il lavoro incessante di due elicotteri e un canadair le fiamme hanno circondato un residence con decine di edifici ed appartamenti.

La gente è scappata da casa ed è per strada. Le fiamme hanno lambito l’hotel Garden mentre sono a poche decine di metri dal villaggio del fanciullo, una struttura che fino a qualche anno fa accoglieva orfani ed oggi in parte accoglie migranti. A lavoro decine di volontari, la forestale, la protezione civile, i vigili del fuoco.

L’incendio con vari punti di fuoco minaccia alcune abitazioni in contrada Parasporino, Cannavò e Jacopo. Due famiglie sono state fatte allontanare dalle abitazioni.

Situazione critica nelle Madonie

Continua a bruciare la provincia palermitana. Incendi a Polizzi, Petralia, Altavilla e Giuliana. Nessuna evacuazione è in atto nelle zone già colpite da roghi. Vigili del fuoco e forestali impegnati a spegnere i roghi alimentati anche dalle temperature roventi e dalla mano dell’uomo.

Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 gli interventi svolti nelle ultime dodici ore, dall’alba sette Canadair in volo nelle province di Palermo, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.