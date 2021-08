il sindaco invoca i canadair

Incendi anche nella zona del Siracusano

Un rogo ha minacciato la raffineria Sonatrach

Fiamme anche a Melilli ed a Sortino

Il sindaco di Melilli sollecita l’intervento dei mezzi aerei

“Per scongiurare l’esplosione dei serbatoi contenenti combustibile della raffineria Sonatrach, è stato mandato un elicottero a presidiare la zona industriale del petrolchimico”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, in merito ad un incendio, che nel primo pomeriggio, si è scatenato nella zona industriale di Siracusa dove ci sono le aziende per la raffinazione del petrolio.

“Mandate i Canadair”

Sono stati colpiti dai roghi anche i centri abitati, tra cui Melilli, in zona Catrini: qui sono andati in fumo ettari di vegetazione. “Siamo in contatto con la Prefettura e con gli uffici preposti ma purtroppo al momento, nessun Canadair o elicottero è nelle condizioni di alzarsi in volo” dice il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, che ha chiesto l’intervento della Regione per i mezzi aerei.

Appello agli abitanti

Il sindaco Carta ha anche lanciato anche un appello ai suoi concittadini: “Calma e tranquillità. Chi vive nei pressi del centro abitato di Melilli centro rimanga nella sua abitazione ed eviti di uscire di casa. Chiedo a tutti coloro che dovessero scorgere altri roghi di segnalarlo immediatamente alle autorità competenti”.

Incendio a Sortino

Le fiamme sono comparse anche a Sortino, non molto distante da Melilli. ” Ho verificato la presenza di un altro incendio a Sortino, che sta mettendo – dice la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo – a rischio il centro abitato. Per tale motivo è stato richiesto un immediato intervento del Dipartimento regionale del territorio e ambiente, per l’invio di elicotteri e canadair. Tali mezzi sono infatti fondamentali per spegnere le fiamme, in quanto il forte vento rende impossibile spegnerle da terra”.

“Stanno arrivando i mezzi aerei”

“Vorrei però tranquillizzare i cittadini – conclude la Deputata di Forza Italia. Abbiamo allertato tutti gli organi di competenza. È già stato mandato un elicottero proveniente da Messina per offrire supporto. L’allerta è massima ma è sotto controllo”.