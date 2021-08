Struttura parzialmente coinvolta dalla fiamme

Danni all’ex Cara di Mineo per un incendio divampato di fronte alla struttura

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme

Ad Aci Sant’Antonio, pompieri spengono fiamme su un auto che ha danneggiato un tubo del gas

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato di fronte all’ex Cara di Mineo, in provincia di Catania, che è rimasto parzialmente coinvolto dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso da parte di una squadra della sede distaccata di Palagonia, una autobotte della sede centrale e una squadra di volontari della protezione civile.

Sono stati 23 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco nella provincia di Catania.

Altri interventi nella provincia etnea

Oltre che a Mineo i vigili sono attualmente impegnati a spegnere altri sette roghi in diverse località della provincia. Altri tre interventi sono in coda.

Auto in fiamme ha danneggiato tubo del gas

E i vigili del fuoco sono stati impegnati sempre in provincia di Catania. Una squadra del distaccamento di Acireale è intervenuta ad Aci Sant’Antonio per l’incendio di un’auto in via Stazione.

Il conducente, dopo essersi accorto del principio d’incendio, è riuscito a salvarsi ed a scendere dall’auto che, trovandosi in una strada in discesa, è scivolata all’indietro urtando contro il muro di confine di un’abitazione e danneggiando un tubo del gas cittadino a media pressione.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il luogo dell’incidente in attesa dell’intervento del personale dell’azienda del gas. Non sono stati segnalati danni a persone.