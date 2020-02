il giovane è ricoverato in terapia intensiva

Un giovane è rimasto ustionato a Catania in un incendio divampato in un’abitazione al terzo piano di uno stabile in Via Vincenzo Giuffrida. Il giovane è stato salvato dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una scala ed automezzi.

Sul posto anche il 118 che ha immediatamente trasportato il ferito all’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo.

Il giovane rimasto ferito è un 23enne di origini colombiane.

Ha ricevuto le prime cure dagli specialisti del Centro Ustioni dell’Ospedale Cannizzaro ed è stato ricoverato precauzionalmente nella terapia intensiva della stessa struttura sanitaria.

Il ferito, entrato in codice rosso, è stato preso in carico al Trauma Center del Pronto Soccorso.

Ha riportato ustioni da fiamma di media gravità al viso.