E’ accaduto in via Vittorio Emanuele a Catania

Un incendio è scoppiato questa mattina al secondo piano di una palazzina, interessando anche il tetto dell’immobile. E’ accaduto a Catania in Via Vittorio Emanuele al civico 529. Ad intervenire i vigili del fuoco che hanno impiegato ore per riuscire ad avere ragione delle fiamme. Ancora non è stata accertata la causa che ha scatenato il devastante rogo. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati, restano però molto pesanti i danni alla struttura.

Le operazioni

A coordinare le operazioni sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, che hanno utilizzato diversi mezzi in dotazione. In particolare l’autoscala per permettere ai pompieri di poter intervenire direttamente sul tetto e sul secondo piano della palazzina da dove si sono scatenate le fiamme. L’appartamento dispone di un ingresso da via Plebiscito.

Lo stabile abitato

L’incendio ha interessato l’interno dell’ appartamento ed il tetto dello stabile abitato e in ristrutturazione. L’intervento delle squadre di vigili del fuoco, giunte dalla sede centrale e dal distaccamento Sud, insieme ad un’autoscala ed un’autobotte di supporto, ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente.

















Un precedente drammatico

Nel catanese nel gennaio scorso un uomo si ferì gravemente dopo che un incendio era scoppiato all’interno di un’abitazione di Calatabiano. Le fiamme si sprigionarono in quel caso al primo piano di una palazzina in via Roma angolo con via Soldato Vitale. Come oggi, anche in quel caso il rogo partì di mattina. Sul posto si recò la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto. Venne inviata anche un’autobotte dalla sede centrale del comando provinciale di Catania. All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco trovò il proprietario all’esterno dell’abitazione con ustioni in varie parti del corpo e sintomi da intossicazione da fumo. Era svenuto all’interno dell’abitazione e, alcuni vicini, lo avevano portato in salvo all’esterno.