aveva 52 anni

Lutto e grande cordoglio nel mondo del motocross. E’ morto ieri, in un incidente durante un allenamento in moto, Vincenzo Lombardo. Aveva 52 anni ed era di Catania.

Campione più volte

Pilota di Motocross, Lombardo è stato tra i siciliani più rappresentativi in Italia e campione del Supermarecross negli anni ’90. Nel 2020 si era laureato campione italiano Motocross Epoca, salendo sul gradino più alto del podio nella classe 250 D2. Enzo, così come lo chiamavano gli amici, era conosciuto e stimato nel mondo del Motocross nazionale. Era stato anche collaudatore della Pirelli.

Motociclista leggendario, Lombardo era uno specialista delle due ruote su strade sterrate.

“Ha scritto la storia del motocross siciliano”

Il mondo del motocross è sconvolto. Tanti i messaggi di cordoglio in rete per il campione.

Matteo Portinaro, in una pagina facebook che riunisce appassionati di motocross scrive di lui: “Un pilota capace di primeggiare per oltre un decennio nel Supermarecross, diventando una figura di riferimento per l’intero movimento siciliano.

Le sue gesta e i suoi numerosi trionfi hanno ispirato anche il corregionale Antonio Cairoli agli inizi della carriera sportiva.

Un campione dentro e fuori dalla pista, apprezzato anche dai colleghi per la semplicità ed i modi gentili.

Dimostrò di essere un top rider anche nel mondo dell’Enduro, come testimoniarono le svariate affermazioni conseguite in ambito nazionale.

Negli ultimi anni si era dedicato al Motocross vintage, portando a casa anche in questa circostanza risultati importanti.

Il campione siculo ha perso la vita mentre stava svolgendo una sessione di allenamento in sella ad una Honda 450, lasciando un grande vuoto tra gli appassionati.

Ci stringiamo vicino al dolore della famiglia e mandiamo un ultimo saluto a Vincenzo, uomo indimenticabile che ha scritto la storia del Motocross siciliano”.

Una carriera leggendaria

Sulla pagina facebook FXAction, promotore sportivo campeggia un messaggio: “Pluricampione del Supermarecross, di enduro e negli ultimi anni anche del motocross d’epoca: Vincenzo Lombardo era una leggenda del fuoristrada in Sicilia, uno di quelli che sapeva andare forte con qualsiasi mezzo.

La notizia della sua improvvisa scomparsa, arrivata poche ore fa, ci lascia senza parole.

Alla famiglia di Vincenzo e a tutti i suoi cari le nostre condoglianze. Onoreremo il suo ricordo la prossima settimana a Rosolina, nella prima gara del Supermarecross, il “suo” Supermarecross”.

Una settimana fa morto un 21enne nell’agrigentino

Domenica scorsa, un giovane appassionato di motocross ha perso la vita a causa di un incidente stradale mortale nell’Agrigentino, tra Montaperto e Porto Empedocle.

Salvatore Camilleri, originario di Agrigento, è deceduto dopo avere perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un albero.

Il 21enne era uscito insieme agli amici con le motocross per un’uscita domenicale spensierata. Mobilitato anche un elicottero per trasportare il giovane in ospedale il più presto possibile ma, quando sono arrivati gli operatori sanitari sul posto, purtroppo non c’era più nulla da fare.

Sul luogo del dramma sono intervenuti i carabinieri: indagini in corso per capire le cause dell’incidente.