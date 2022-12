A NICOLOSI

Drammatico incidente mortale, nella tarda mattinata di oggi, lungo la Strada Provinciale 92, l’arteria che da Nicolosi conduce sull’Etna. A perdere la vita un motociclista. Si tratta di un 60enne di Catania, Francesco Giuseppe Lionti, che era alla guida di una moto Triumph 1050.











L’uomo, per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta all’uscita di una semicurva, scontrandosi violentemente contro una Fiat Punto che proseguiva nell’opposta direzione, guidata da una donna rimasta illesa. Le condizioni del centauro sono subito apparse gravi.

Inutili i soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nonostante indossasse il casco le ferite riportare sono state troppo gravi da determinarne il decesso quasi immediato. Ad intervenire sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, gli agenti della Polizia Municipale di Nicolosi che hanno provveduto a gestire la viabilità con un tratto dell’arteria rimasta chiusa, e i Carabinieri della Stazione di Nicolosi e della Radiomobile della Compagnia di Paternò per i rilievi dell’incidente. I mezzi sono stati posti sotto sequestro mentre la salma è stata riconsegnata ai familiari. Una ditta specializzata ha poi pensato a ripulire l’asfalto da olio, benzina e detriti per poter ristabilire la viabilità che è ripresa regolare dopo la rimozione dei mezzi.

La tragedia di Scoglitti

In mattinata un imprenditore ha perso la vita in un terribile impatto tra un suv Mitsubishi Pajero e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo della provinciale tra Scoglitti e Vittoria. La vittima è Biagio Cocchiaro, 67 anni, che viaggiava a bordo del fuoristrada.

I due mezzi procedevano in senso di marcia opposto, il suv secondo le prime indiscrezioni viaggiava verso il Ragusano, l’autocarro, un Iveco 60 a quanto pare diretto a Gela. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Gela. Vano l’intervento delle ambulanze del 118.

L’incidente a Rosolini

Qualche giorno fa un uomo di 44 anni, originario della Romania, è deceduto dopo essere stato travolto da una macchina mentre stava percorrendo a piedi il tratto di strada tra Rosolini ed Ispica.

Il conducente dell’auto non si sarebbe accorto della presenza del pedone, che è stato trascinato per parecchi metri, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine. Probabilmente, il 44enne stava tornando a casa e non avendo mezzi a disposizione si sarebbe diretto a piedi, percorrendo il bordo della strada.

Non c’è stato nulla da fare per la vittima, che ha riportato delle lesioni molto gravi, incompatibili con la vita. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale e come da prassi il conducente sarà iscritto nel registro degli indagati: il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti.